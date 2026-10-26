¡PT HACE OFICIAL SU APUESTA POR SONIA CUEVAS Y BRITO PECH!; VAN POR CALKINÍ Y HECELCHAKÁN EN 2027

Campeche.- La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) oficializó a la exalcaldesa de Calkiní, Sonia Cuevas Kantún, y al tres veces alcalde de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, para buscar nuevamente las presidencias municipales de sus respectivos municipios en 2027.

El anuncio se realizó durante una reunión con el dirigente estatal del PT, Antonio Gómez Saucedo, y la diputada local y comisionada política nacional, Ana María López Hernández, quien destacó la trayectoria de ambos políticos. El partido busca ganar ambas alcaldías y convertirse en la tercera fuerza política de Campeche.