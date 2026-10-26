¡OTRA VEZ ROBAN CABLEADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE SIGLO XXI!; SE LLEVAN 150 METROS

San Francisco de Campeche.- La Alcaldía de Campeche denunció un nuevo robo en la Planta de Tratamiento de Agua del sector Siglo XXI, donde personas desconocidas sustrajeron 150 metros de cable eléctrico calibre 6, indispensable para el funcionamiento de los equipos, lo que podría afectar la operación de las instalaciones y el servicio en la zona.

La autoridad municipal informó que brigadas operativas trabajan en la reposición del cableado para restablecer el funcionamiento de la planta. Ante la reincidencia de estos hechos, solicitó a las autoridades de seguridad pública reforzar los rondines de vigilancia en instalaciones estratégicas y pidió a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa.