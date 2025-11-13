GENERACIÓN Z MARCHA POR EL HARTAZGO DE CRECER ENTRE INSEGURIDAD Y BALAS: DILANT PIZAÑA; “EL GOBIERNO NOS QUITÓ TODO, HASTA EL MIEDO”

A través de un video transmitido en Voces Atypical, Dilant Pizaña afirmó que ya era hora de que la Generación Z saliera a las calles a marchar, y no es por moda ni un reto de TikTok, sino por hartazgo, ya que “los jóvenes estamos cansados de vivir con miedo, de crecer entre balas, promesas rotas y precariedad”, y protestan contra un sistema que les ha fallado, mientras el poder teme a una generación que ya no se traga su discurso.



Expuso que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la violencia es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, con más de ocho asesinatos diarios, lo que refleja un país donde la juventud sobrevive en medio del abandono y la desigualdad.



Y mientras el Gobierno presume austeridad y discursos de paz, los privilegios del poder (viajar en primera clase, aumentos de sueldo, aguinaldos, apoyos, viáticos y bonos), millones de jóvenes viven con menos de siete mil pesos al mes; casi el 40 por ciento de la juventud vive en pobreza, uno de cada cuatro trabaja sin contrato ni derechos, entre 2018 y 2024 desaparecieron más de 30 mil y en los últimos seis años, más de 200 mil homicidios dolosos han convertido este sexenio en el más violento de la historia reciente.



La Generación Z creció escuchando promesas de cambio, pero vio cómo le arrebataban su presente. Por eso, el Gobierno tiene miedo a quienes ya no esperan becas ni promesas vacías y a una juventud que ha perdido todo, incluso el miedo. Ya no hay confianza ni paciencia, sólo la certeza de que las calles son el único espacio donde se puede recuperar la dignidad.

Este movimiento no es apatía disfrazada de protesta, sino el despertar de una generación más informada, más conectada y más consciente, y el mensaje es claro: nos quitaron tanto que ya no hay miedo. Por eso reclamamos seguridad y justicia, y en esta voz colectiva el poder reconoce que su mayor amenaza es una juventud que entendió que el futuro no se espera, se pelea, subrayó Dilant Pizaña.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la periodista Azucena Uresti informó que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en actos de @co$o, espionaje y divulgación de datos personales, luego de que el legislador publicó información sobre su vida privada.

Azucena Uresti le exigió al morenista exhibir las pruebas de sus acusaciones, luego de que él compartiera en redes sociales datos sobre la compra que hizo de un automóvil nuevo, y “de paso” las escrituras de su casa en Tepoztlán y que diga quién le pagó el vuelo privado y viaje a Palestina.

Además, responsabilizó a Fernández Noroña, a quien llamó acumulador de mentiras, de “cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada”.