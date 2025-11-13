NOROÑA ME ACOSA Y ESPÍA, DENUNCIA LA PERIODISTA AZUCENA URESTI; LO RESPONSABILIZA DE LO QUE LE SUCEDA

Mediante una publicación en sus redes sociales, la periodista Azucena Uresti informó que el senador Gerardo Fernández Noroña incurrió en actos de acoso, espionaje y divulgación de datos personales, luego de que el legislador publicó información sobre su vida privada.



Azucena Uresti le exigió al morenista exhibir las pruebas de sus acusaciones, luego de que él compartiera en redes sociales datos sobre la compra que hizo de un automóvil nuevo, y “de paso” las escrituras de su casa en Tepoztlán y que dijera quién le pagó el vuelo privado y viaje a Palestina.



Además, responsabilizó a Fernández Noroña, a quien llamó acumulador de mentiras, de “cualquier cosa que me suceda al ventilar mi vida privada”.