“AQUÍ VIENES A LEGISLAR”; AGARRÓN ENTRE ARMENTÍA Y TALANGO EN EL CONGRESO

San Francisco de Campeche.- En la sesión del Congreso del Estado hubo un agarrón entre los legisladores Omar Talango Cervantes y Pedro Armentía López, después de que el morenista presentó una iniciativa para reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, que facilite la atención y el mantenimiento de las plantas de aguas residuales que, aseguró, no están funcionando y generan desbordamientos.

Talango expresó: “En su momento presenté una iniciativa y lo que vengo a exponer es el alcance a esta iniciativa para fortalecer y facilitar la implementación de la atención, específicamente al tratamiento y mantenimiento de las plantas tratadoras de aguas residuales, las cuales hemos constatado que no funcionan en mi Distrito, mediante mecanismos de verificación y supervisión de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (Capae)”.

Armentía subió a la tribuna para responderle: “Se me hace extraño que hay una ley propuesta por la gobernadora desde octubre del 2024 que se ha mantenido en el cajón, y me extraña que digan que hay una iniciativa previa de marzo del 2025, porque si fuera de vital importancia, ya se le hubiera dado trámite”.

“Yo lo que veo aquí”, añadió, “es que no se le ha hecho caso a una iniciativa propuesta por la gobernadora, luego una iniciativa con una narrativa de querer desacreditar ciertas cuestiones, pero lo que sí celebro es que tengan un interés genuino en los 13 municipios para sumarnos a que se regule este tipo de situaciones, que no sólo es de un municipio, pues está el exhorto de Hobomó y muchas cosas en que el Gobierno del Estado, a través de su vocería y de otras instancias, ha mentido, desacreditado y al final ha sido exhibido”.

Omar Talango hizo alusiones personales al legislador emecista, aseguró que conoce el tema, pero señaló que la Alcaldía sólo ha recorrido tres veces el Distrito 7 y que a él no lo invita.

Armentía expresó: “Para empezar, no somos iguales. Segundo, tus frustraciones personales exhíbelas en otro lugar. Tercero, si yo quisiera caminar con alguien que ha estado en ese Distrito, seguramente sería con Víctor Ponce, contigo no. Cuarto, eso que dices que no se te invite, que no caminan contigo, creo que hace 15 días te invitaron, también la Alcaldía te trajo una invitación para el informe, pero como te lo prohíben, vienes aquí a desmentir y a decir que no te invitan”.

Le criticó las alusiones personales y aseveró: “Te lo repito, amigo, se te aprecia, no eres una persona con la que tengamos un conflicto, pero para ganar gracia, a otro lugar; aquí vienes a legislar”.

Una voz femenina le sugirió a Omar Talango que camine su distrito para que baje de peso.