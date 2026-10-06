TRAS PRESIÓN Y EXHORTO DEL CONGRESO, UACAM ENDURECE POSTURA POR DENUNCIAS EN LA “GODOY”

En medio de la presión generada por las protestas estudiantiles y después del exhorto del Congreso del Estado, la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) emitió un nuevo comunicado en el que amplió su postura sobre las denuncias en la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” y confirmó medidas que no había detallado en su primer posicionamiento.

Un día antes, la Universidad había informado de manera general que existían medidas de protección y que los asuntos relacionados con violencia de género serían atendidos mediante los procedimientos institucionales. Ahora confirmó expresamente que Rectoría, la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria y la dirección de la preparatoria activaron el Protocolo para la Identificación, Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género.

La UACAM también informó que ya implementó medidas precautorias y cautelares para salvaguardar la integridad física, emocional y académica de las y los estudiantes que pudieran estar involucrados. Otro cambio en el discurso institucional es que, çondenó directamente el acoso, hostigamiento y violencia digital, además del uso no consentido o manipulación de imágenes mediante herramientas tecnológicas.

La Universidad también abrió la puerta a la intervención de autoridades ministeriales al señalar que colaborará con ellas ante la posible existencia de conductas de carácter delictivo. Sin embargo, pese a ampliar su respuesta tras la presión pública e institucional, la UACAM todavía no informa sobre posibles sanciones, personas sujetas a investigación ni establece plazos para conocer resultados.

Frente a los cuestionamientos sobre la reserva de información, la propia Universidad aseguró que el debido proceso “no es un medio de opacidad ni de silencio” y argumentó que la confidencialidad resulta necesaria por la participación de menores de edad, para evitar la revictimización y proteger las investigaciones.