LEY SABINA CAMPECHE EXIGE INVESTIGAR PRESUNTA CENSURA E INTIMIDACIÓN CONTRA ESTUDIANTES DE LA “GODOY”

El colectivo Ley Sabina Campeche se pronunció ante las denuncias realizadas por estudiantes de la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), y exigió investigar la actuación del personal y de las autoridades universitarias ante las recientes protestas del alumnado.

En su posicionamiento, la organización refiere que estudiantes han denunciado presuntos hechos de violencia sexual digital, acoso y otras formas de violencia. Además, señala que existen videos en los que, según el colectivo, quedaron documentadas acciones para retirar carteles y expresiones de protesta, así como advertencias de posibles sanciones contra quienes continuaran manifestándose.

Ante estos señalamientos, Ley Sabina Campeche pidió investigar de inmediato al personal que aparece en las grabaciones y a cualquier servidor público o autoridad universitaria que pudiera haber participado en actos de censura, intimidación o amenazas. También exigió garantías para que las estudiantes puedan ejercer su libertad de expresión y manifestación sin represalias, además de solicitar que ninguna alumna sea revictimizada o sancionada por denunciar.

Otro de los puntos planteados es que las denuncias relacionadas con presunta violencia sexual digital sean atendidas con confidencialidad, diligencia y perspectiva de derechos humanos.

El colectivo incluso solicitó la renuncia o separación del cargo de quien resulte responsable de ordenar, ejecutar o tolerar eventuales prácticas de censura e intimidación, pero precisó que esto deberá ocurrir previa investigación y determinación de responsabilidades.