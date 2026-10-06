CONGRESO APRUEBA HASTA DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA QUIEN INTENTE EVADIR UN PROCESO CIVIL O FAMILIAR

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Campeche que establece sanciones para quienes incumplan una orden judicial que les impida ausentarse durante el desarrollo de un juicio civil o familiar y podrá recibir una pena de uno a dos años de prisión, además de una multa de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con la modificación, cuando un juez determine que una persona no debe ausentarse mientras se desarrolla el procedimiento, deberá cumplir con esa disposición. Si necesita salir, tendrá que dejar a una persona legalmente facultada para representarla y atender el proceso.

La reforma busca impedir que los procedimientos judiciales se retrasen o compliquen porque alguna de las partes intente alejarse, esconderse o evadir el cumplimiento de las determinaciones de un juez. La iniciativa fue promovida por diputadas y diputados de Morena. Durante su análisis también se incorporaron aportaciones del legislador Pedro Armentía López, de Movimiento Ciudadano.