CMIC “RESPALDA” TEATRO DEL JAGUAR EN COMUNICADO SIN FIRMA DE SU PRESIDENTE Y AFILIADOS

San Francisco de Campeche.- En medio de los cuestionamientos por el costo, la licitación y la falta de información pública sobre el nuevo Teatro y Centro Cultural Multifuncional en el Foro Ah Kim Pech, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Campeche, difundió un comunicado para expresar su “total respaldo” al proyecto impulsado por el Gobierno del Estado.

El documento asegura que la obra representa una inversión de 290 millones de pesos y sostiene que fue asignada a un consorcio integrado por empresas constructoras locales. La CMIC argumenta que el proyecto generará empleos, fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas y permitirá que la inversión permanezca en Campeche.

Sin embargo, el pronunciamiento llama la atención porque, aunque se emite a nombre de la CMIC Campeche, al final únicamente aparece el nombre de la institución: no contiene firma, nombre ni posicionamiento personal de su presidente, Jorge Manuel Gordillo Coral, ni de integrantes de su Comité Directivo. La propia CMIC nacional identifica actualmente a Gordillo Coral como presidente de la Delegación Campeche. Cámara Mexicana de la Construcción.

La ausencia de firmas abre interrogantes sobre quién acordó el respaldo institucional y bajo qué mecanismo interno se tomó la decisión, especialmente porque el propio comunicado asegura que la Cámara colaborará con las autoridades para vigilar que la obra se ejecute con “transparencia” y respeto a la normatividad.

Hasta ahora, el documento por sí mismo no permite sostener que la CMIC haya sido presionada por el Gobierno del Estado ni que exista algún compromiso a cambio del respaldo. Para afirmar cualquiera de esas hipótesis sería necesario contar con testimonios, documentos u otros elementos que lo acrediten. Lo que sí resulta verificable es que el pronunciamiento difundido no está firmado personalmente por Gordillo Coral ni por los integrantes de la directiva.

El posicionamiento ocurre además en una relación pública cercana entre el Gobierno estatal y la Cámara. En mayo de 2025, durante una reunión regional de la CMIC, la gobernadora Layda Sansores pidió que constructoras campechanas participaran en las obras del Estado, mientras Gordillo Coral expresó el compromiso del organismo con la infraestructura de visión social.