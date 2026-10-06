PÍO LÓPEZ OBRADOR BUSCA DIPUTACIÓN FEDERAL EN 2027 POR CHIAPAS POR MORENA

Pío López Obrador anunció que solicitó su registro ante Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, rumbo al proceso electoral de 2027.

En un mensaje público, señaló que su decisión responde a un “compromiso moral” de continuar trabajando por Chiapas, entidad que, afirmó, ha sido su hogar durante los últimos 60 años. Manifestó que aceptará el resultado del proceso interno y sostuvo que la definición deberá responder a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. También defendió las encuestas como el mecanismo utilizado por Morena para seleccionar a quienes aspiran a cargos de elección popular.

El aspirante recordó su participación política en 2009, cuando fue candidato por el mismo distrito electoral mediante una coalición de partidos progresistas. Afirmó que en aquella ocasión obtuvo un resultado favorable, aunque acusó que sus adversarios cometieron un fraude; dicho señalamiento corresponde a su versión de aquellos acontecimientos.

Durante su mensaje hizo constantes referencias al movimiento encabezado por su hermano, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que su intención es fortalecer a Morena desde sus bases y mantener los principios que, señaló, dieron origen al proyecto político. Convocó a mujeres y hombres “libres y de buena voluntad” a continuar organizándose y sumarse a lo que denominó Movimiento de Transformación.