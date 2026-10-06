“HABRÁ DESBANDADA”; LAYDA VIOLA LA LEY Y DIVIDE A MORENA CON SUS “DESTAPES” ANTICIPADOS: JAVIER BELLO

-Sólo se ha dedicado a tomar decisiones por cuenta propia sin respetar reglamentos, lo que ha propiciado la salida de muchos militantes

Ciudad del Carmen.- Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana A. C., criticó los destapes anticipados realizados por la gobernadora Layda Sansores San Román, al afirmar que en lo que va de su sexenio sólo se ha dedicado a tomar decisiones por cuenta propia, sin respetar los tiempos, los reglamentos ni la ley, lo que ha propiciado la salida de muchos militantes y generará una desbandada.

Por las decisiones de la mandataria, muchos militantes e integrantes del Comité Municipal ya se salieron o los corrieron, mientras la dirigencia estatal dice una cosa y hace otra.

Cuestionó particularmente que Layda Sansores manifieste públicamente preferencias hacia determinados perfiles antes de que Morena lleve a cabo sus procesos internos, lo que demuestra, afirmó, que el dirigente estatal, el chilango (Erick) Reyes, hace lo que ella diga porque es su patrona.

Bello Ávila mencionó que para el día 8 de este mes de octubre está contemplada una marcha pacífica de miembros de Morena, en protesta por las decisiones de la mandataria estatal.

Finalmente, consideró que la dirigencia nacional del partido debería intervenir para exigir a los gobernadores mantenerse al margen de la selección de candidatos y respetar los procedimientos internos de Morena.