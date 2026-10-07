DIVISIÓN EN MORENA POR “DESTAPES” DISFRAZADOS DE ENCUESTAS COMO LAS QUE HA HECHO LAYDA, AFIRMAN

Morena se encuentra dividido y comienza a resentir las “imposiciones” en la definición de sus posibles candidatos, afirmó René Roldán Pérez, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Carmen, al opinar sobre los “destapes” realizados por la gobernadora Layda Sansores San Román que, recalcó, son actos anticipados de campaña.

El dirigente panista señaló que existe una contradicción entre los procesos internos, las encuestas que Morena asegura utilizar para seleccionar a sus perfiles y los nombres que comienzan a ser impulsados públicamente desde el Gobierno del Estado.

“Morena está totalmente dividida, hoy está resintiendo estas imposiciones disfrazadas de procedimiento interno y de encuestas”, afirmó.

Roldán Pérez sostuvo que existen distintas corrientes disputando espacios dentro del partido, y consideró que las designaciones anticipadas pueden incrementar las inconformidades entre militantes y aspirantes que no cuentan con el respaldo de los grupos internos.

Finalmente, calificó como poco claro el procedimiento utilizado para definir a los llamados coordinadores y candidatos, al considerar que las decisiones no siempre corresponden con los mecanismos internos que públicamente sostiene el partido en el poder.