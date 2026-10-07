LAYDA VUELVE A USAR EL “MARTES DEL JAGUAR” PARA ARREMETER CONTRA ELISEO; AHORA HABLA DE INHABILITARLO

– Sansores sostuvo que el proceso contra Eliseo “debería de caminar” y advirtió a sus adversarios que “no canten victoria”.

Layda Sansores volvió a convertir el “Martes del Jaguar” en tribuna contra Eliseo Fernández Montúfar. Esta vez no sólo revivió los procesos legales iniciados desde 2022: llevó la discusión hasta una eventual suspensión de sus derechos político-electorales, pese a que el procedimiento penal mencionado durante la transmisión todavía se encuentra en investigación.

La insistencia contra uno de sus principales adversarios políticos vuelve inevitable la pregunta: ¿por qué dedicar parte de un programa gubernamental a hablar de un escenario que podría dejarlo fuera de una futura contienda electoral?

Acompañada por personal de su área jurídica, Sansores repasó tres procedimientos derivados, según se explicó en el programa, de expresiones atribuidas a Fernández Montúfar: uno civil por daño moral, otro electoral y una investigación penal que todavía continúa.

El punto de mayor carga política llegó cuando en el programa se abordó la posibilidad de una inhabilitación. El jurídico explicó que la Constitución contempla supuestos para suspender derechos político-electorales ante determinadas sentencias firmes. Sin embargo, durante la propia transmisión se reconoció que el procedimiento penal contra Fernández Montúfar continúa en investigación, por lo que no existe todavía una sentencia penal firme derivada de ese expediente.