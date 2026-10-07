EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE OCTUBRE DE 2026

MIENTE LAYDA, ABANDONÓ CARRETERAS RURALES.

Los pobladores de Candelaria están hartos de las mentiras del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que presume haber rehabilitado todas las carreteras, pero tiene caminos rurales en el abandono y llenos de enormes hoyancos, como el que comunica las comunidades rurales de Miguel Alemán y Pejelagarto. Los afectados acusan que Layda Sansores es una gobernanta fifí, que sólo visita ese municipio en helicópteros y avionetas para no ver el calvario que pasan los automovilistas.

Esa vialidad es un auténtico peligro para transportistas y automovilistas debido a la proliferación de baches profundos, por lo que los pobladores realizan labores de bacheo por cuenta propia con tierra y escombro para posteriormente solicitar aportaciones económicas a los conductores, con lo cual hacen de la inoperancia gubernamental sansorista una fuente informal de ingresos.

Los pobladores advirtieron que si la Sedumop no atiende de inmediato su petición, realizarán bloqueos carreteros hasta que les resuelvan el problema. Conminaron a Sansores a que deje de mentir con sus discursos de desarrollo y que se ponga a trabajar para mejorar las deplorables carreteras de las comunidades rurales: “Si dice que está requetebién de salud, ¿por qué no viene?”

SIN ACLARARSE VÍNCULOS DE ROMEO CON ROCHA.

Han pasado más de siete meses desde que el portal La Silla Rota reportó sobre las presiones que obligaron el cese inmediato del amante de Layda Sansores de la embajada en Guatemala: “Romeo Ruiz Armenta estaría involucrado en el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universo, quien es investigado por la FGR”. Aquí una síntesis de la nota:

“La salida de Ruiz Armenta coincide con información de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, la cual detectó actividades de tráfico de drogas, armas y combustible (huachicol) desde Guatemala hacia México… estas operaciones ilícitas se llevaron a cabo durante el periodo en que Ruiz Armenta se desempeñaba como embajador y estarían vinculadas al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universo”.

¿Qué hubo de cierto en ese entramado delincuencial? La fiscal Ernestina Godoy no confirmó ni desmintió la acusación, mientras Layda Sansores externó que Ruiz Armenta declinó la invitación de Claudia Sheinbaum para continuar en el servicio diplomático y calificó su despido como producto de la “envidia” de sus detractores. Los mexicanos siguen esperando que se sancione a los criminales huachicoleros que cometieron el peor saqueo a México. Ruiz Armenta fue relevado la semana pasada de la embajada, pero ¿en qué va la investigación de la FGR?