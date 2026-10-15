ALCALDÍA DE CAMPECHE ATIENDE CALLES DE DIVERSAS COLONIAS CON EL PROGRAMA BACHEO IMPARABLE

La Alcaldía de Campeche mantiene los trabajos de reparación de calles a través del programa Bacheo Imparable, con cuadrillas desplegadas en colonias, barrios y avenidas de la capital, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para automovilistas.

Durante la última semana, las brigadas municipales realizaron labores de bacheo en Samulá, Solidaridad Nacional, 20 de Noviembre y Nueva Era, entre otros sectores de la ciudad. Entre las vialidades atendidas se encuentra la calle Pedro Sáinz de Baranda, entre República Mexicana y Bajío, en Solidaridad Nacional; así como las calles Morelos y 13, en la colonia 20 de Noviembre.

También se reportaron trabajos en la calle 13, entre las calles 14 y 6, en Samulá, y en la calle Corregidora por Prolongación Francisco I. Madero, en la colonia 20 de Noviembre. Las cuadrillas llevan a cabo labores de escarificación y aplicación de mezcla asfáltica para recuperar las superficies de rodamiento afectadas por el deterioro.

De acuerdo con la Alcaldía, el programa contempla recorridos diarios por colonias y fraccionamientos de los siete distritos del municipio, con la finalidad de facilitar la movilidad y disminuir los riesgos de accidentes y daños a los vehículos.