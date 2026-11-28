Tomó una nueva faceta el conflicto legal por más de 500 hectáreas en la localidad de Nueva Trinidad, en el Municipio de Hopelchén, las cuales disputan en tribunales habitantes menonitas de la región contra Luis Eduardo Huitz Villarreal.

El representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, recordó que tras el 2 de octubre, la representación legal de los Huitz Villarreal apeló la sentencia emitida por un juez, por lo cual el caso deberá atenderse nuevamente en instancias judiciales.

El dirigente destacó que existen probabilidades de que la apelación sea desechada, debido a que fue promovida fuera de los tiempos legales establecidos en la ley.

Pese a lo anterior, Rodríguez Gómez agregó que mantienen comunicación con autoridades del Estado, entre ellas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo de Campeche, para dar seguimiento al conflicto agrario que involucra a la comunidad menonita y a la familia Huitz Villarreal, para buscar mecanismos más ágiles para resolver los conflictos aquí y vivir en paz e invertir, y no todos vayan al tribunal para generar controversia.