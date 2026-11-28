Al igual que el Negro Durazo, la comadre de la Tía colecciona condecoraciones de oropel, así como múltiples y ostentosas propiedades. ¿Tendrá un final igual?

–“Ya no halla la jefa de la policía la manera de llamar la atención, se mofó doña Chela. Ahora resulta que recibió una presea internacional, un reconocimiento por su buen desempeño en el servicio público, y sus matraqueros se dieron vuelo dándole difusión a ese nuevo reconocimiento marca patito que a nadie engaña” señaló.

–“Yo me di vuelo pero leyendo los comentarios de la gente a las publicaciones de las páginas que aplauden como focas al Gobierno, respondió el bolero don Memín. Para empezar, nadie se fue con la finta, o sea, nadie creyó en la autenticidad de ese galardón denominado pomposamente “Orden Magna al Mérito de Estado y Valor Público”, antes bien, todos estamos convencidos que es otra medalla de corcholata, o sea de las que cualquiera puede comprar a la vuelta de la esquina”.

–“Pasa lo mismo con su doctorado, agregó el poeta Casimiro. Lo cursó en una de esas escuelas patitos que regalan diplomas como arroz, y ahora exige que todos le digan “doctora”, lo cual habla no de su sencillez ni humildad en el desempeño de sus funciones, sino de una soberbia inconmensurable que cada día exige más y más reconocimientos, como el que le otorgaron hace dos días en la capital de la vecina República Cabezona” recordó.

–“Esta afición que tiene la comandanta guanajuatense por las condecoraciones de oropel, externó don Julián, me recuerda mucho a un jefe de la policía capitalina conocido como el Negro Durazo, quien también gozó del afecto y la protección del entonces gobernante, le permitió enriquecerse escandalosamente, cerró los ojos y los oídos a los abusos y casos de corrupción que le documentaron, y hasta convalidó los “doctorados honoris causa” que le otorgaron. Al final, el tipo terminó en la cárcel por sus corruptelas. Esperemos que este sea el final de la persona a la que aludimos” pronosticó.

–“Pues ya tenemos entonces a nuestra “Güera Duraza”, se mofó otra vez doña Chela, porque ésta no solo colecciona medallas de corcholata, sino que también acumula propiedades, como el Partenón que tuvo el Durazo original. Ella tiene sus mansiones en Imí y en el Country, además de sus condominios en Sansorenzo, o sea, se parece en todo al compadre de Jolopo, así que ojalá que nuestra flamante jeda policiaca termine igual que él”.

–“Ese es el sentir de más del 90 por ciento de las personas que han comentado la nota sobre el galardón que se auto adjudicó la comandanta guanajuatense, complementó el bolero don Memín. Todos desean que termine en la cárcel para que pague todos los delitos en que ha incurrido. Nunca había visto a una funcionaria tan repudiada como esta persona, de quien se han mofado hasta el cansancio. Quiso ganarse el respeto del pueblo con un galardón marca patito, y lo que cosechó fue repudio generalizado” concluyó.