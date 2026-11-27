La inmensa mayoría de los aspirantes son oportunistas que tuvieron la suerte de obtener un cargo público bajo los gobiernos de Morena, y que pretenden continuar colgados del presupuesto.

IMPRESENTABLES

Es larga la lista de los morenistas que se inscribieron como aspirantes a “coordinar” la defensa de la soberanía y la cuarta transformación en cada uno de los 21 distritos electorales que hay en la entidad.

Oficialmente Morena no ha dado a conocer la lista exacta, pero se estima que son por lo menos cuatro aspirantes por distrito, lo que nos da un total preliminar de 84 aspirantes, cada uno procedente de las diversas corrientes internas que existen al interior de Morena.

La pregunta del millón es ¿quiénes de esos aspirantes son del equipo de Pablo Gutiérrez Lazarus? ¿Quiénes son cuotas políticas de la gobernadora Sansores? ¿Quiénes son verdaderos militantes y quiénes solamente quieren subirse al “tren” de la victoria que les pronostican las encuestas cuchareadas?

Una sucinta revisión de los nombres hasta ahora conocidos, nos permite corroborar que ninguno –o cuando mucho uno o dos—son verdaderos fundadores de Morena. De aquellos que picaron piedra para construir lo que hoy es ese partido y de quienes de verdad son procedentes de la izquierda.

La inmensa mayoría son oportunistas que tuvieron la suerte de obtener un cargo público bajo los gobiernos de Morena, y que pretenden continuar colgados del presupuesto.

La lista incluye a numerosos impresentables, entre ellos Walther Patrón Bacab, quien aspira a ser “coordinador” en el primer distrito, pero toda su vida estuvo en el PRI, al menos se benefició ampliamente de sus negocios con ese partido. Siempre de la mano de Gerardo Sánchez, quien lo acercó a la gobernadora, de quien se hizo su sirviente. ¿Representa al pueblo? ¿Representa a Pablo? ¿Representa a Morena? No. Va ser férreo defensor –si gana—de Layda Sansores. De nadie más.

Ana Mex Soberanis, quien aspira a ser diputada del tercer distrito, tampoco es del equipo de Pablo. Quizá tenga cierta identificación con los postulados de Morena, pero su objetivo es la defensa de la gobernadora. Ni siquiera de Pablo. Ya fracasó en su intento de ser diputada y va de nuevo, seguramente con resultado similar-

¿Elvira de la Peña Abreu es de izquierda? ¿Comulga con los ideales de la 4T? ¿Puede prometer que va representar al pueblo? Para nada. Es de las arribistas que quieren continuar con su carrera política, ofreciendo trabajar por el pueblo, mientras reconstruye totalmente su mansión de la avenida Resurgimiento.

Hay muchos más en la lista y los iremos desglosando en posteriores entregas, pero vale la pena concluir con el caso de Juanita Cortés Moo, quien aspira a ser diputada por el distrito 17 correspondiente al Municipio de Calkiní.

¿Es morenista? ¿Es Laydista? ¿Es Pablista? ¿Va defender al pueblo? ¡NO! Solamente va por sus propios intereses, y bueno, eso en caso de que vaya, ya que no cumple con esos requisitos de no mentir, no robar y no traicionar, además de que sus cuentas públicas con desvíos por más de 40 millones de pesos, deberían eliminarla de la contienda.

Pero se insiste: de Morena todo se puede esperar. Seguiremos con el tema.