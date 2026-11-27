—Hay dos transitorios: uno sobre una nueva modalidad para la competitividad de las licencias de alcohol y otro sobre la flexibilización fiscal en materia de multas y recargos, principalmente de impuestos, para los afectados por Pemex, a partir de enero.

—Habrá una mejoría para los Municipios.

—Layda anunciará el Ironman, que no estará reflejado en el paquete presupuestal, pero es un compromiso que hizo con el sector.

San Francisco de Campeche.- Jezrael Isaac Larracilla Pérez, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin) del Gobierno del Estado, aseguró que el presupuesto para 2027 asciende a 27 mil 151 millones de pesos, es decir, mil millones más de lo recibido este año, y señaló que los incrementos se registraron principalmente en el Ramo 33.

Detalló que esto se explicará en breve a los legisladores, pero adelantó que, dentro del Ramo 33, la Federación destina un mayor presupuesto al rubro de educación.

Larracilla Pérez reveló, además, que el Ejecutivo Estatal sometió a consideración dos disposiciones transitorias como parte del paquete presupuestal.

La primera se refiere a una nueva modalidad para la competitividad de las licencias de alcohol, con criterios que se aplicarán a partir de enero. La segunda contempla la flexibilización fiscal, también a partir del primer mes de 2027, en materia de multas y recargos, principalmente de impuestos, para quienes han resultado afectados por Petróleos Mexicanos (Pemex). Para acceder a estos incentivos, los interesados deberán acudir al Seafi.

El funcionario adelantó que la gobernadora Layda Sansores San Román anunciará en breve la realización del Ironman 2027, evento que no está contemplado en el presupuesto. “Este evento no va a estar reflejado presupuestalmente, pero es un compromiso que hizo la gobernadora Layda Sansores con el sector. Entre otros detalles que vamos a ir liberando de acuerdo al presupuesto, pero es ahorita lo importante que te puedo comentar”.

Respecto a los recursos que serán distribuidos entre los Municipios, Larracilla Pérez aseguró: “De hecho, para el siguiente año, a diferencia del que estamos viviendo, van a tener una mejoría, no va a ser el golpe que tuvieron en el 2026, va a haber una mejoría ahí”.

Aseguró que, durante este año, la Federación envió a todos los Municipios recursos compensatorios a través del Fondo de Estabilización para Entidades Federativas y agregó: “Sin embargo, el presupuesto no viene tan ajustado en el 27 como viene en el 26 para Municipios, y en general para el Estado”.