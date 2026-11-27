A cinco días del estallamiento de huelga en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), las autoridades educativas y estatales aún no presentan una propuesta concreta que permita resolver el conflicto laboral, informó Ana Isabel May Cardeña, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del COBACAM.

La dirigente sindical reveló que durante la noche del jueves se sostuvo un acercamiento extraoficial con las autoridades; sin embargo, la conversación no derivó en acuerdos ni compromisos específicos, pues únicamente se les informó que las demandas serían revisadas nuevamente.

Ante la falta de avances, los trabajadores mantienen las guardias permanentes en los 38 centros laborales, incluidos aquellos ubicados en comunidades alejadas, donde el personal permanece firme en sus demandas pese a las condiciones climatológicas adversas.

May Cardeña informó que este viernes sostendría una reunión virtual con el Consejo Consultivo del sindicato para dar seguimiento al movimiento y mantener informados a los trabajadores sobre cualquier avance en las negociaciones.

Lamentó que los trabajadores hayan tenido que recurrir a la huelga para que sus demandas sean escuchadas y cuestionó el discurso de humanismo que se promueve desde el sector educativo, frente a las condiciones que enfrenta el personal durante la protesta. Señaló que resulta contradictorio hablar de educación de calidad y humanismo cuando los trabajadores permanecen expuestos al sol, la lluvia y el frío para exigir condiciones laborales dignas.