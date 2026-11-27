La justicia agraria no puede estar condicionada al número de conflictos que enfrentan los campesinos, denunció el líder natural del Grupo de Resurgimiento, José Rubén Cab Chablé, quien acusó que se imponen trabas burocráticas para el retorno del Tribunal Unitario Agrario a Campeche, bajo el argumento de que deben acreditarse entre 600 y 700 casos para evaluar su reinstalación.

Cuestionó la actuación del Gobierno del Estado y de los representantes populares en el Congreso, pues consideró insuficiente el respaldo que han recibido las organizaciones campesinas para recuperar el Tribunal Unitario Agrario.

También lamentó que las autoridades agrarias trasladen a los propios hombres del campo la responsabilidad de demostrar la necesidad de contar con un tribunal en la entidad, pese a que, según aseguró, cuando este dejó de operar en Campeche existían alrededor de 300 asuntos.

“La justicia se condiciona a nosotros, hombres de campo, oriundos de los pueblos indígenas”, reprochó Cab Chablé, quien consideró que estas exigencias representan una muestra del trato desigual que históricamente han enfrentado las comunidades mayas.

El representante campesino criticó que ahora sean las organizaciones agrarias las encargadas de recorrer las comunidades, recopilar firmas de comisarios ejidales, identificar conflictos territoriales y documentar expedientes para justificar el retorno de una institución encargada de impartir justicia.

Advirtió que este procedimiento implica gastos económicos que deben afrontar los propios campesinos, quienes, además de enfrentar problemas relacionados con linderos y tierras ejidales, tienen que destinar recursos para acreditar la necesidad de acceder a la justicia agraria.

El dirigente sostuvo que el acceso a la justicia constituye un derecho y no debería depender del cumplimiento de una cuota de expedientes. Asimismo, reprochó que las comunidades indígenas continúen sujetas a obstáculos institucionales para defender sus tierras y resolver sus conflictos agrarios.