Por tercer día consecutivo de protestas, habitantes de distintas colonias de Ciudad del Carmen se manifestaron este viernes 27 de noviembre frente a las instalaciones de la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre la calle 47, para exigir una solución a los incrementos de hasta el 300 por ciento que aseguran haber registrado en sus recibos de energía eléctrica.

Ante el temor de que la empresa comenzara a suspender el suministro eléctrico en los domicilios de quienes mantienen inconformidades por los elevados cobros, los manifestantes impidieron la salida de vehículos oficiales de las instalaciones.

La presión de los usuarios propició que un representante de la CFE saliera a dialogar con los inconformes, a quienes explicó que el personal tenía instrucciones de realizar trabajos de medición de parámetros y no cortes del servicio eléctrico.

Tras el encuentro, los manifestantes consiguieron el compromiso de que no se efectuarán cortes de energía eléctrica por falta de pago del último bimestre, mientras se busca una solución a los cobros denunciados, sin embargo, esta medida no beneficiará a todos los usuarios, pues quienes mantienen adeudos correspondientes a periodos anteriores no estarán protegidos por el acuerdo alcanzado durante la manifestación.