La página Dilo con Miedo Mx, dedicada a la creación de contenido sobre exploraciones paranormales, difundió en sus redes sociales un video grabado durante la madrugada, mientras trabajadores del Tren Maya realizaban maniobras. En la grabación se escuchan lamentos que parecen provenir de una mujer y que recuerdan a la leyenda de La Llorona, quien, según el relato tradicional, vaga por las noches en pena por la pérdida de sus hijos.

Dilo con Miedo Mx recomienda utilizar audífonos para apreciar mejor los inquietantes sonidos de la grabación y plantea las siguientes preguntas: “¿Quién estaba llorando a esas horas de la madrugada? ¿Se trata de una mujer o de algo que no tiene explicación?”.