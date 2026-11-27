—“Borrón y cuenta nueva” para la deuda acumulada superior a los 20 millones de pesos sería una medida justa: comisario Manuel Herrera.

Ciudad del Carmen.- A menos de un mes de la fecha comprometida para concluir la subestación eléctrica de Atasta (20 de diciembre), los trabajos registran un avance superior al 82 por ciento, aunque persiste la incertidumbre entre los habitantes de la península ante la posibilidad de nuevos retrasos, lo que podría dar lugar a otros bloqueos carreteros.

Manuel Antonio Herrera Peralta, comisario municipal de Atasta, informó que el avance corresponde a tres obras principales: el cableado aéreo, el equipamiento de la subestación y la instalación de líneas eléctricas a través del puente. Sin embargo, admitió que desconoce qué equipos hay en la subestación y qué otros elementos se encuentran en ese espacio.

Señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió a concluir los trabajos el próximo 20 de diciembre, luego de las protestas y los bloqueos carreteros realizados por pobladores para exigir una solución a los constantes problemas de suministro eléctrico.

Aunque reconoció avances importantes, especialmente en el tendido de las líneas eléctricas, no descartó que surjan nuevas inconformidades si la empresa incumple nuevamente con la fecha establecida.

Por otra parte, reveló que la deuda acumulada de los usuarios de la península de Atasta con la CFE supera los 20 millones de pesos, por lo que durante las negociaciones se ha planteado la posibilidad de aplicar un esquema de “borrón y cuenta nueva”, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

Herrera Peralta consideró que la condonación de los adeudos sería una medida justa, pues las familias han padecido durante más de 30 años deficiencias en el servicio eléctrico.