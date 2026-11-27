San Francisco de Campeche.- Dos defunciones por infección de neumococo se han registrado en Campeche en lo que va del año, confirmó el secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra. Se trata de una mujer adulta en Ciudad del Carmen, quien padecía diabetes y problemas renales, y de un menor de edad en la capital campechana, quien presentaba complicaciones de salud asociadas con una discapacidad. El funcionario explicó que las condiciones médicas previas agravaron el estado de ambos pacientes y descartó que estos casos representen un riesgo de brote entre la población.

Alvarado Rivadeneyra explicó que el neumococo es una bacteria que se transmite por vía respiratoria y puede provocar infecciones pulmonares y cuadros graves de sepsis, particularmente en personas con enfermedades preexistentes o sistemas inmunitarios debilitados. Indicó que el estado dispone de suficientes vacunas y que la campaña de vacunación invernal ha superado el 70 por ciento de su meta. Exhortó a la población a acudir a los módulos del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE para recibir las vacunas contra la influenza, el neumococo y el COVID-19, así como a las mujeres con más de 32 semanas de gestación a solicitar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Recalcó que todas son gratuitas y que es posible recibir hasta tres vacunas en una misma visita.