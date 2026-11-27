DE LOS MOCHES EN EL IEEC EN 2024…

Excélsior publica este lunes en su portada los desfalcos que Guadalupe Taddei llevó a cabo en el Instituto Electoral del Estado de Campeche en 2024, con la complicidad de Juan Carlos Mena Zapata, quien fuera designado Presidente Provisional tras la arbitraria remoción de Lirio Guadalupe Suárez Améndola ordenada por el también corrupto Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 14 de febrero de ese mismo año. Aquí una parte de los sobre precios que pagó Mena Zapata:

“En 2024, Corporativo Zeg cobró tres mil 320 pesos por caja en Campeche, frente a 990 pesos pagados en Aguascalientes a la firma Formas Finas y Materiales. En la compra de urnas de 2024, el Estado de México pagó 509.31 pesos por pieza a Cajas Graf, mientras que Campeche entregó 2 mil 880 pesos a Corporativo Zeg.”

Recordemos que Juan Carlos Mena otorgó un contrato por 37 millones 867mil 538 pesos con 80 centavos a Corporativo Zeg. Los sobre precios pagados por el IEEC incrementan más de 5 veces comparados con los importes pagados en otros estados, por lo que puede deducirse que en la elección de 2024 se repartieron moches por 30 millones de pesos en la compra de material electoral. ¿Y cuándo comenzará la 4T en combatir esta corrupción?

LAYDA, ENTRE LOS TRES PEORES DE MÉXICO.

En su columna “Poder y Dinero” del pasado domingo, Víctor Sánchez Baños comenta del creciente nivel de desaprobación de Layda Sansores, según un reciente estudio de Enkoll, que la ubica como la tercera peor gobernadora de México, sólo superada por los mandatarios morenistas de Zacatecas y Sinaloa. El comentario se titula “Layda hartó a todos, hasta a Morena”. Reproducimos.

“La gobernadora de Morena, Layda Sansores, ya hartó a todos en la entidad. En especial a los de Morena. En un estudio de Enkoll, encuestadora que lidera Heidy Osuna, publicado en noviembre de 2025 y retomado en análisis hacia finales de 2026 para El Universal, el 53% de los encuestados desaprobó su gestión frente a un 43% que la aprobó, otorgándole una calificación promedio de 5.7. En ese mismo sondeo, el 44% expresó una opinión mala o muy mala sobre ella. Entre los militantes de Morena, las cosas son peores.”

Bien dicen que quien siembra vientos, cosecha tempestades. Layda Sansores ha protagonizado desde hace más de cinco años, una constante campaña de polarización a través de su Martes de Jaguar. Hoy, a 292 d9 de que concluya su nefasto, corrupto, rapaz e improductivo gobierno, ha logrado unir a todos los campechanos, pero en su contra, lo cual preocupa a los dirigentes de su narco partido, que ven venir una inminente derrota en la elección de 2027.