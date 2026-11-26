En medio de la discusión por la reducción de los presupuestos municipales, el diputado de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, atribuyó parte de la responsabilidad a los propios ayuntamientos, particularmente al de Hopelchén, bajo el argumento de que no cumplen con sus obligaciones de recaudación del impuesto predial y del servicio de agua potable.

El legislador morenista buscó matizar la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la disminución de los recursos públicos, al señalar que los gobiernos municipales enfrentan limitaciones para acceder a mayores participaciones federales debido a sus deficiencias recaudatorias.

El diputado aseguró que desde hace tres años se han advertido estas deficiencias a los presidentes municipales, aunque tampoco detalló qué acciones ha impulsado el Congreso del Estado durante ese periodo para fortalecer las haciendas municipales y evitar que enfrenten mayores dificultades financieras.