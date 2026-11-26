Ciudad del Carmen.- Desde hace 6 meses, trabajadores del Ayuntamiento de Carmen enfrentan carencias de herramientas y equipo para desempeñar sus actividades, denunció Miguel Ramón Córdoba, secretario general del Sindicato del Ayuntamiento de Carmen.

El dirigente sindical señaló que, pese a las constantes solicitudes realizadas a directores y coordinadores, los empleados del área de Servicios Públicos carecen de insumos básicos, como escobas, bolsas e incluso gasolina para las unidades (carromotos) utilizadas en el traslado del personal.

Consideró injusto que las autoridades municipales exijan a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades cuando no les proporcionan los materiales necesarios para desarrollar sus labores.

Ramón Córdoba exigió que se atiendan estas necesidades y se garanticen a los empleados municipales las condiciones adecuadas para desempeñar sus actividades.