—Es un vividor del erario: López San Martín.

Durante su programa La Videocharla, transmitido en redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña, quien ha sido captado en vuelos de primera clase pese a la política de austeridad que pregona la 4T, afirmó que, en el momento en que pagamos impuestos, ese dinero deja de ser nuestro.

Expresó: “Cuando le compras algo a un comerciante, cuando le pagas deja de ser tu dinero; en el momento que pagas tus impuestos deja de ser tu dinero, y que éste sea de origen público o privado es insustancial, porque si quien lo recibe es a cambio de un trabajo legítimo como el mío de legislador, pero primero que los elijan”.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín escribió: “El impresentable Noroña es un vividor del erario”.