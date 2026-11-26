—UNA COSA ES LO QUE APRUEBA EL CONGRESO Y OTRA, EN LO QUE GASTA EL GOBIERNO DE LAYDA

San Francisco de Campeche.- ¿En qué momento se convirtió en prioridad colocar un jaguar en la plaza, mientras hay familias campechanas que ni siquiera tienen un baño o un techo digno? La diputada Mónica Fernández Montúfar cuestionó las prioridades del Gobierno de Layda Sansores San Román y reveló que el costo de esa figura equivale a dos terceras partes de los recursos adicionales que recibió la CODESVI en tres años. Por cada peso extra destinado a vivienda, Cultura recibió 59 pesos para eventos, denunció la legisladora.

¿De qué sirve que el Congreso apruebe un presupuesto si el Gobierno del Estado termina por ejercer cantidades muy superiores a las autorizadas? La legisladora cuestionó en qué momento el Congreso autorizó destinar un millón 600 mil pesos a la colocación de un jaguar en la plaza, mientras numerosas familias campechanas carecen de baños y techos dignos, y puso en entredicho la eficacia del control presupuestario que corresponde ejercer al Poder Legislativo.