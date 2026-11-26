San Francisco de Campeche.- Más de 7 puntos de la ciudad capital son atendidos diariamente para recuperar la movilidad y la conectividad, así como responder a la demanda número uno de los campechanos, dio a conocer el Ayuntamiento de Campeche.

Sólo esta semana, las brigadas de Bacheo Imparable realizaron trabajos en los 7 distritos de la ciudad, en colonias como San Antonio, Colonial Campeche y Ex Hacienda Kalá, entre otras que son atendidas gradualmente.

A lo largo de esta última semana de noviembre, Bacheo Imparable realizó trabajos en las calles Manzana, esquina con Cooperativa Kalá, del fraccionamiento Quinta Hermosa; Bellavista, entre Cerro de Tepeyac y Galeana, de la colonia Tepeyac; y 16, entre 11 y avenida Ramón Espínola, del fraccionamiento Villas de Kalá.

Las brigadas de bacheo también realizaron labores en las calles Naranja, esquina con Cooperativa Kalá, del fraccionamiento Quinta Hermosa; Eduardo Mena, entre Circuito Pablo García Este y Alberto Trueba, de la unidad habitacional Ciudad Concordia; y Ulumal, entre Xcaret y Ocosingo, de Colonial Campeche.

Las labores se extendieron a las calles Vigésima Novena por Vigésima, de Ex Hacienda Kalá; Prolongación Bravo, entre calle 6 y Sacrificio, de la colonia Tepeyac; y Balamkú por Xcampó, de Colonial Campeche.