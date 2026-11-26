San Francisco de Campeche.- Ante los señalamientos públicos de que se trata de una presunta venganza política por haber alzado la voz contra Marcela Muñoz y los mandos policiacos foráneos tras el fallido operativo en Kobén, el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que el proceso en contra del excomandante José Grajales no es un tema político, ya que, dijo, “no somos un Gobierno perseguidor”.

Mientras el funcionario afirmó que el Gobierno de Layda Sansores San Román no persigue a nadie, el expolicía permanece tras las rejas y hoy jueves se definirá su situación jurídica.

Al ser cuestionado al respecto, Sarmiento Maldonado respondió: “No es un tema político, sino judicial, porque nosotros no perseguimos a nadie… No somos un Gobierno perseguidor, vean a los maestros de la Coordinadora qué desastres hacen en la Ciudad de México, y no hemos tocado ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera con el pensamiento hemos tocado a un profesor”.