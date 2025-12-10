DENUNCIAN PRESUNTO ABUSO POLICIACO EN SOLIDARIDAD URBANA Y QUE INTENTARON ATROPELLAR E INSULTARON A UNA MUJER

San Francisco de Campeche.- Sin que se sepa el motivo o la razón, en la entrada a la colonia Solidaridad Urbana se registró fuerte despliegue policiaco para golpear y detener a un joven que momentos antes se pasó de un paradero de camión urbano a sentarse en la acera de enfrente en busca de sombra y fresco, reportaron vecinas, una de las cuales denunció que una mujer policía casi la atropella con una camioneta, y otra acusó que los genízaros son groseros al llamar “perra” a otra testigo, ante lo cual exigieron a la gobernadora Layda Sansores y la jefa policiaca Marcela Muñoz llamarle la atención a los uniformados.



“No es manera, porque los policías agarraron bien feo, ya casi le pisaban el cuello al joven, que no estaba haciendo nada. Los policías son autoridad pero no deben tratar mal, no porque portas un uniforme te vas a creer la gran cosa”, dijeron las mujeres.



Cabe destacar que un elemento policiaco con celular al oído manifestó: “Un chavo que grabó wey… sin que yo haga nada una señora me empujó… neta yo estaba tranquilo… llegó tarde el apoyo”, y tras mirar de reojo que había reporteros, agregó: “Qué bueno que lo grabó (inaudible)”.