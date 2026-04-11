EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE ABRIL DE 2026

EDIFICIO DE PRIMERA PARA POLICÍA DE SEGUNDA.

No exagera el abogado Miguel Carrillo cuando afirma que la recién inaugurada “ciudad segura” es un edificio de primera para una policía de segunda, que viola los derechos humanos de la ciudadanía, como ocurrió el pasado 8 de marzo cuando detuvieron a varias personas que no tienen relación comprobada con los hechos violentos ocurridos en Palacio de Gobierno, las cuales siguen privadas de su libertad.

Miguel Carrillo informó que la ineficacia institucional demostrada en la marcha del Día de la Mujer dio pie a que se recabaran pruebas suficientes para defender a las detenidas, las cuales ya fueron entregadas a la autoridad, pero que las mantienen privadas de su libertad pese a que sus supuestas pruebas no son suficientes, ni idóneas y carecen de credibilidad. Denunció que el Ministerio Público trabaja con lentitud y omisión para obstaculizar el proceso.

En el video publicado en redes sociales, el abogado ironizó que Layda Sansores tiene cualidades extraordinarias para la limpieza de zapatos, “lo hace mucho mejor que gobernar… tiene al Estado en condiciones deplorables, tanto económicas como de seguridad pública”. Podemos coincidir con eso, deplorable y peor que nunca. Es una tragedia su gobierno.

ALITO, CON LA MIRA CHUECA.

La columna Bajo Reserva, de El Universal, comenta ayer del innecesario golpeteo político que mantiene el PRI contra el Movimiento Ciudadano. Reproducimos.

“Nos hacen notar que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mantiene desde 2024 un pleito casado con Movimiento Ciudadano y sus dirigentes, a quienes critica un día así y el otro también. A varios políticos, incluidos algunos priístas de abolengo, les llama mucho la atención que don Alito gaste tanto tiempo en atacar al partido naranja, cuando se supone que el principal adversario debería ser Morena y sus aliados. Se preguntan cuál es el principal objetivo del PRI para las elecciones de 2027, arrebatarle al oficialismo, la mayoría legislativa y algunas gubernaturas o tratar de detener a un partido, que va camino a superar el número de gobernadores y legisladores priístas. Al parecer don Alito tiene la mira chueca.”

Hace unos meses, en entrevista con Carlos Alazraki, Alito Moreno prometió una gran alianza electoral en Campeche para sacar a Morena del cuarto piso y acabar con el peor gobierno que hemos padecido. Continuar ese golpeteo no ayuda en nada a construir esa alianza. ¿Alguien le puede aconsejar cambiar de estrategia?