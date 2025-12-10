APRUEBAN INICIATIVAS DE SHEINBAUM PARA HACER CAMBIOS A MONEDAS DE 10 Y 20 PESOS Y ABARATARLAS

Con 395 votos a favor, 66 en contra y ninguna abstención en cada votación, la Cámara de Diputados dio luz verde (excepto el PAN) a las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar las monedas de $10 y $20, con el argumento de bajar costos en las primeras y lograr que las otras vuelvan a usarse, debido a que hoy más de la mitad de la gente las guarda como colección o ahorro.

De acuerdo con el analista Juan Ortiz, para que la moneda de 20 pesos deje de ser una pieza coleccionable y vuelva al bolsillo, se propone estandarizar diseño y materiales y usar aleaciones más baratas, para mantener la forma dodecagonal, que el 88% de usuarios considera más fácil de manipular, además, incorporar un diseño permanente con el Templo de Kukulkán y nuevos elementos de seguridad.

Las actuales seguirán siendo válidas hasta que Banxico programe su retiro.

En cuanto a la de 10, el cambio es sólo material, pues el núcleo dejará de ser alpaca plateada para ser reemplazado por acero recubierto de níquel, que es más barato, más resistente y probado por la Casa de Moneda y la UNAM.

La idea es abaratar la fabricación, mejorar la durabilidad y mantener la compatibilidad con máquinas de pago.