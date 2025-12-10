ALERTA LA COMUNA DE CAMPECHE SOBRE ESTAFA TELEFÓNICA A SU NOMBRE PARA OBTENER DATOS PERSONALES

La Alcaldía de Campeche emitió alerta urgente dirigida a la ciudadanía y al personal que labora en la Administración municipal, tras detectar un esquema de llamadas telefónicas fraudulentas que buscan obtener información personal bajo engaños.

De acuerdo con un comunicado oficial, personas no autorizadas han estado contactando a ciudadanos y presuntos empleados municipales, para solicitar direcciones particulares o información confidencial bajo el pretexto de coordinar la entrega de un supuesto “regalo” o “presente” a nombre de la alcaldesa Biby Rabelo o de la oficina de la Alcaldía, o bien, con el argumento de realizar encuestas a domicilio.

La Comuna aclara que ni la alcaldesa ni ninguna dependencia municipal realiza este tipo de llamadas telefónicas, y subrayó que no se solicita información personal, direcciones, datos bancarios o detalles de contacto por este medio con ningún propósito.