ALITO QUIERE UNIDAD, PERO A SU FAVOR.

El editorial “Sacapuntas”, de El Heraldo de México, comenta el domingo que “Alito no cede”, pues “insistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en construir un frente amplio de oposición para contender contra Morena en las elecciones de 2027. El campechano aseguró que avanzan las charlas con otros partidos y organizaciones ciudadanas para disputar varias de las 17 gubernaturas en juego y la totalidad de la Cámara de Diputados.”

La intención es buena, pero ¿en realidad es Alito un líder con calidad moral para convocar a la unidad? Dicen que el ejemplo comienza en casa. Ni siquiera se ve un PRI unido en México, y el principal problema es que su dirigente nacional decidió perpetuarse al frente de ese partido, lo que causó el éxodo en la militancia. Sin una fuerza interna para incentivar el voto, ¿qué puede ofrecer el PRI?

Pero su problema no termina en el poco respaldo de simpatizantes y militantes, pues los señalamientos de corrupción que arrastra y su constante confrontación con dirigentes panistas y emecistas imposibilitan a Alejandro Moreno para liderar el frente amplio que propone. Su presencia resta simpatías, como ya lo comprobó en las elecciones de Campeche de 2018, 2021 y 2024. ¿Lo entenderá?

¿QUIÉN ACABÓ CON EL PRI EN CAMPECHE?

Se jacta Layda Sansores de haber sido ella quien acabó con la hegemonía del PRI en Campeche, pero ella ni siquiera ganó su elección. Quien sí contribuyó a esa terrible debacle fue el entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, pues se agandalló todas las candidaturas en la elección de 2018 para sus incondicionales, con la resultante de que las perdió todas.

Peor aún fue que tras ese desastre, en vez de buscar unir todos los sectores que ya había agraviado, se empecinó en candidatear a sus mismos incondicionales en la elección de 2021, además de ignorar el consejo de amigos cercanos que le advirtieron del terrible riesgo que representaba dejar como gobernador interino al resentido y acomplejado Judas de Palizada, Carlos Miguel Aysa González.

El resultado fue el mismo: los votantes le dieron la espalda y optaron por Eliseo Fernández Montúfar, quien misteriosamente “perdió” esa elección en la que todo el músculo electoral y gubernamental operó a favor ¡de Morena! Entonces, ¿quién acabó con el PRI? ¿Aysa González que fue nombrado embajador de República Dominicana o Moreno Cárdenas que goza de impunidad pese a todos los trapitos que le han sacado al sol? ¿O fueron ambos? Usted tiene la respuesta.