San Francisco de Campeche.- Al descalificar las críticas sobre su desempeño en su anterior encargo, Walther Patrón Bacab, exvocero de la gobernadora Layda Sansores San Román y hoy aspirante a una diputación local, afirmó: “Hay que ver qué medios son los que hablan, porque son los que no tuvieron convenio con Comunicación, porque si no, estuvieran aplaudiendo como focas”.

De acuerdo con La Neta de Campeche, las declaraciones de Patrón Bacab ponen de manifiesto el papel de los medios de comunicación que recibieron recursos públicos mediante convenios oficiales durante su gestión y refuerzan los cuestionamientos sobre la presunta “compra” de líneas editoriales favorables al Gobierno de Layda Sansores San Román o carentes de críticas hacia su administración.

Vía: La Neta de Campeche.