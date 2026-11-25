Ciudad del Carmen.- Mientras el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus presume el programa Amor x Carmen como uno de los grandes logros de su administración, los señalamientos por las constantes fallas de los camiones ponen en entredicho la eficiencia del servicio. De acuerdo con las denuncias difundidas, siete de las diez unidades estarían fuera de operación, pese a la inversión de recursos públicos para su adquisición.

Las críticas apuntan a que el alcalde ha centrado sus esfuerzos en confrontar a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado y a los concesionarios del transporte público, en lugar de atender los problemas de su propia flotilla. Se cuestiona de qué sirve presumir la adquisición de camiones chinos cuando las unidades presentan fallas y no se garantiza la continuidad del servicio a los carmelitas.