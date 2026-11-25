Qué bueno que desde ahora se definen como apologistas del régimen, para que nadie vote por ellos, porque lo que necesitamos son políticos al servicio del pueblo y del ciudadano, no del Gobierno…

–“Oiga comadrita, le preguntó don Memín a doña Chela, ¿y usted no se inscribió como aspirante a ser coordinador de la defensa de la soberanía y de la cuarta transformación? Sé que tiene su buena cantidad de seguidores, que tiene el perfil de un reconocido liderazgo y que además es fundadora del partido de Cabecita de Algodón, así que usted cumple con todos los requisitos”.

–“Mire compadre no me esté vacilando, contestó doña Chela, que si bien es cierto todo lo que ha mencionado usted de mí, aunque solo le faltó decir que soy simpática, carismática y sencilla, me falta sin embargo el requisito principal que es el apoyo de la Tía. Si no cuento con su respaldo y recomendación, para qué voy a perder mi tiempo en una encuesta más amañada que el carajo y en donde los candidatos ya fueron previamente seleccionados” argumentó.

–“¿Quiere usted decir, cuestionó escéptico don Julián, que de los casi 100 aspirantes que se inscribieron, más del 80 por ciento va ir a perder el tiempo o a hacer el ridículo, porque si según he visto, por cada distrito se inscribieron cinco aspirantes y son 21 los distritos de mayoría, entonces hay un ejército, principalmente de chamacos, que solamente van a hacer el triste papel de comparsa, paleros o esquiroles?

–“Tal cual, respondió muy convencido el poeta Casimiro. Son solamente comparsa de un show cuyo final ya está previamente escrito. Y son chamacos la mayoría, que siquiera saben a qué se dedica un diputado. He escuchado a varios decir que van a salir a defender los principios y logros de la 4T, y esa no es la función principal de un legislador. Pero qué bueno que desde ahora se definen como apologistas del régimen, para que nadie vote por ellos, porque lo que necesitamos son políticos al servicio del pueblo y del ciudadano, no defensores a ultranza de un sistema político que ha demostrado ser corrupto y que tiene nexos con el crimen organizado” subrayó.

–“Antes a los chamacos que aspiraban a un cargo político, se les llamada “cachorros de la Revolución” y ahora, por lo que escucho se les denomina “mascotas de la 4T”, porque eso es lo que son y eso es lo que aspiran a ser, fieles defensores de un régimen que nos ha traicionado, pero que ha permitido que esa clase política se enriquezca descaradamente. Y tiene razón, mi respetado Casimiro. No hay que votar por ellos porque no nos representan, sino a este régimen opresor, corrupto y traidor” despotricó.

–“A mí lo que me da miedo, expuso doña Chela, es la gran cantidad de ingenuos que se inscribieron a ese proceso fraudulento. Y lo llamo así porque es una farsa, un engaño a quienes aún creen en los falsos postulados de la 4T. Lo que me da miedo es que pueda pasarles algo a algunos de ellos, ya que son tantos y van a estar recorriendo las calles, que ojalá que porten algún distintivo fosforescente para que cuando crucen una calle los puedan apreciar los conductores y no los vayan a atropellar. Ojalá que la Guanajuatense coloque letreros en las calles con la leyenda de “cuidado con los candidatos” para evitar ser atropellados” recomendó.