El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció la suspensión de clases para hoy miércoles 25 de noviembre, para realizar una Asamblea Delegacional Extraordinaria, por lo cual los alumnos no deberán asistir a las actividades escolares durante esa jornada.

A través de un aviso, la organización sindical informó que la reunión se llevará a cabo en las instalaciones de algunos planteles, y pidió comprensión a madres, padres de familia y estudiantes ante la interrupción de las clases.