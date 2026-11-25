Ante la creciente ola de violencia en Campeche, el exdiputado local Luis García Hernández afirmó que el Gobierno del Estado y las corporaciones policiacas han sido rebasados por la delincuencia organizada, ante lo cual solicitó la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para investigar a las corporaciones policiacas y ministeriales.

Y aseveró: “Desde la llegada del Gobierno de Layda Sansores, Campeche ha perdido las condiciones de seguridad que lo distinguían a nivel nacional, situación que aleja las inversiones y afecta al sector empresarial”.

Manifestó su preocupación por el cierre de numerosos establecimientos comerciales, principalmente en Carmen y la capital del Estado, lo cual podría ser por falta de liquidez o por posibles extorsiones.

Asimismo, cuestionó la falta de coordinación entre las corporaciones de seguridad, la ausencia de detenciones y los escasos avances en las investigaciones de esos hechos.

García Hernández pidió que García Harfuch venga a Campeche a investigar a las corporaciones policiacas y ministeriales, ante una posible complicidad con grupos delictivos.

También demandó una auditoría a los recursos públicos destinados a seguridad, y exhortó a los diputados a presentar las denuncias correspondientes en lugar de concentrar sus esfuerzos en aspiraciones electorales, porque de no ser adoptadas medidas contundentes, la violencia aumentará en la entidad.