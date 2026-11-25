La detención del excomandante de la Policía Estatal, José Alejandro Grajales Chab, ha reavivado los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades campechanas contra los elementos que participaron en las protestas policiales derivadas del operativo en el penal de San Francisco Kobén.

Tras la ejecución de la orden de ∂pr£hensıón y su posterior traslado, comenzó a circular en redes sociales un cartel de respaldo al exmando policial, en el que se exige justicia, respeto a sus derechos y garantías de que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a la ley.

Grajales Chab comparecerá ante la autoridad judicial este jueves 26 de noviembre, a las 9:00 horas, en medio de los señalamientos de una presunta represalia contra quienes alzaron la voz tras el operativo en San Francisco Kobén

«Alzar la voz no debe significar perder tus derechos», expresa el mensaje difundido en plataformas digitales, que también incluye consignas como «¡Justicia para Grajales!» y «¡No estás solo! El pueblo te respalda».