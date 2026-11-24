Ciudad del Carmen.- Investigar a fondo el desempeño de Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche, ante la falta de una estrategia efectiva para combatir la delincuencia, exigió Acisclo Paz López, dirigente del PRD, quien cuestionó la protección y el respaldo de la gobernadora Layda Sansores a la funcionaria pese al incremento de la violencia.

Consideró que desde el inicio de la actual administración estatal no ha existido un proyecto eficiente en materia de seguridad, situación que atribuyó también a la designación de personas sin experiencia ni preparación en puestos estratégicos, cuyos nombramientos, dijo, son producto de compromisos políticos, favoritismos u obediencia.

Pese a las constantes reuniones entre autoridades de seguridad, no se observan resultados contundentes en la prevención del delito, la detención de responsables de homicidios ni el esclarecimiento de hechos violentos, criticó.

Acisclo Paz sostuvo que existe una responsabilidad compartida entre Marcela Muñoz y Layda Sansores, pues la mandataria estatal ha mantenido en el cargo y protegido a la funcionaria foránea pese a la falta de resultados en materia de seguridad.

Indicó que quien encabece la próxima administración estatal, independientemente de su partido político, deberá investigar a fondo el desempeño de Marcela Muñoz y determinar si existen responsabilidades derivadas de su gestión.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado, al considerar que mantiene una actitud pasiva frente a la delincuencia y no presenta avances significativos en las investigaciones.

Los cargos relacionados con la seguridad pública deben ser ocupados por personas capacitadas y con experiencia, y su asignación no debe responder a compromisos políticos, sentenció Acisclo Paz.