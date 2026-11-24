Layda y Marcela vuelven a criminalizar la protesta social, vuelven a intentar el aniquilamiento del adversario como estrategia para hacer sentir su poder.

La detención del excomandante de la Policía Estatal, José Antonio Grajales por los presuntos delitos de “sabotaje y motin”, confirman que el Gobierno de la señora Layda Sansores no va modificar su esquema de venganza y represión contra sus adversarios políticos, periodistas críticos y activistas sociales independientes.

Ni en el último año de su Gobierno, en estos diez meses que le restan, buscará la gobernadora una estrategia de reconciliación estatal que le permita concluir sin tantos sobresaltos esta desastrosa Administración que sigue sin dar resultados.

A lo largo de estos cinco años, la señora Sansores ha abusado de su mano izquierda para perseguir, hostigar, procesar y encarcelar a sus adversarios. Prefiere manipular las leyes en su beneficio y en perjuicio del Estado de Derecho en lugar de ofrecer la mano de la paz, de la concordia y de la reconciliación.

A estas alturas, podemos afirmar que su Gobierno preferirá hundirse en el descrédito y en el repudio popular, en lugar de implementar alguna estrategia que le permita rescatar algo del respaldo ciudadano que alguna vez tuvo.

Porque las acusaciones contra el comandante Charmín son muy endebles. Producto más de los deseos de venganza, del rencor, del resentimiento y hasta de la impotencia de Marcela Muñoz, y no tiene nada que ver con la impartición de justicia o el combate a la imp8nidad.

Layda y Marcela vuelven a criminalizar la protesta social, vuelven a intentar el aniquilamiento del adversario como estrategia para hacer sentir su poder.

Porque si se buscara hacer justicia, la que estuviera en proceso debería ser Marcela. Hay una recomendación muy sólida de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) en que se atribuye a la comandanta guanajuatense toda la responsabilidad por los sucesos del pasado 15 de marzo de 2024 en el penal de San Francisco Kobén.

Fue Marcela la que envió sin equipos adecuados, sin acatar los protocolos establecidos para esas operaciones y sin las tácticas correctas a cientos de policías a un motín en el penal que puso en riesgo sus vidas, y que provocó agresiones sexuales contra las “mujeres valientes” que cumplían con su deber.

Y mientras que las recomendaciones de la Codhecam siguen en el limbo, y no se ha suspendido ni procesado penalmente a Marcela Muñoz Martínez, quienes protestaron contra ella, y a quienes la comisión de derechos humanos les concedió la razón, sí van a ser encarcelados, ya que en Campeche la defensa de los derechos y libertades se cataloga como “amotinamiento y sabotaje”.

Es una verdadera vergüenza lo que está sucediendo en Campeche y así lo percibe la sociedad, y por eso las muestras de repudio en contra de este nuevo acto de represión de la gobernadora, para proteger a su querida Marcea, se han multiplicado por todas partes.

Marcela y Layda siguen siendo las principales impulsoras de la derrota de su partido en Campeche.

. A. G. C. quedó confirmada en el Registro Nacional de Detenciones, luego de que fuera cumplimentada una orden de aprehensión en su contra por los delitos de motín y sabotaje.



El exmando policiaco, señalado como uno de los voceros de los elementos estatales que encabezaron las manifestaciones contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), fue detenido el sábado 21 de noviembre, a las 17:30 horas, en el municipio de Kopomá, Yucatán, sobre el kilómetro 105 de la carretera Campeche-Mérida, en un puesto de control vehicular de la Policía Estatal.



De acuerdo con el registro oficial, J. A. G. C. quedó a disposición de otra autoridad y bajo traslado hacia Campeche, en cumplimiento de una orden emitida por el juez quinto interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado.



La detención reaviva las tensiones entre los elementos inconformes y el Gobierno estatal. La captura también coloca bajo cuestionamiento las advertencias y acciones anunciadas contra quienes participaron en el movimiento policiaco, en un episodio más de la política morenista aplicada en el Estado.



La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), con el apoyo y la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, cumplimentó este sábado 21 de noviembre una Orden de Aprehensión en contra de J.A.G.C., por hechos con apariencia de delito relacionados con los acontecimientos ocurridos en 2024, cuando se paralizaron las funciones de seguridad pública en el estado, así como las actividades en sus instalaciones, afectando la disponibilidad del armamento y las unidades policiales, en perjuicio de la ciudadanía campechana.



En las próximas horas, la persona asegurada será puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, a fin de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción formule la imputación ante el Juez de Control, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.