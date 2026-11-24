—Hay que escuchar a alcaldes, empresarios, productores, académicos y ciudadanía

—Anuncia revisión exhaustiva de la propuesta y exige análisis profundo mediante un auténtico ejercicio de parlamento abierto

San Francisco de Campeche.- El paquete económico 2027 entregado al Congreso presenta incongruencias que exigen un análisis profundo y un ejercicio de parlamento abierto, aseveró el diputado priista Jorge Salim Abraham Quijano.

El legislador informó que recibieron el paquete económico por más de 27 mil millones de pesos y adelantó que en los próximos días realizarán una revisión exhaustiva de la propuesta, aunque desde ahora advirtió que hay cifras que merecen atención.

Señaló que la economía volvió a caer un 3.9 por ciento y que seis de cada diez personas ocupadas trabajan en la informalidad. Frente a esa realidad, consideró incongruente la propuesta, pues el presupuesto destinado a la finalidad de desarrollo económico disminuye más del 50 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, mientras que el correspondiente a la finalidad de gobierno aumenta un 7 por ciento.

Habrá que revisar cuidadosamente las razones y los alcances de esta reducción, sentenció, y sostuvo que Campeche necesita menos gasto burocrático y más oportunidades de desarrollo.

El diputado priista planteó la necesidad de impulsar el turismo, fortalecer el campo, respaldar a empresarios y productores, generar cadenas de valor, así como atender la salud, la educación, la alimentación y el acceso al agua.

Abraham Quijano llamó a cambiar la manera en que se construye el presupuesto, al afirmar que “los problemas de Campeche no se resuelven desde un escritorio, porque tampoco es desde un escritorio donde se padecen”.

En ese sentido, pidió a la Secretaría de Finanzas aprender a escuchar las propuestas de los titulares de sus propias dependencias, quienes —dijo— se han quejado en comparecencias y declaraciones a los medios de comunicación porque el presupuesto asignado no les sirve. También demandó escuchar a alcaldes, empresarios, productores, académicos y, fundamentalmente, a la ciudadanía.

Finalmente, reiteró la necesidad de que el proceso de análisis se realice mediante un auténtico ejercicio de parlamento abierto y de que el presupuesto no se construya entre cuatro paredes, sino que tome en cuenta todas las voces. “La responsabilidad como legisladores no termina cuando sumas y restas coinciden, pues el presupuesto debe cuadrar con las necesidades de las familias campechanas; el dinero público no le pertenece al Gobierno, sino a la gente, a quien le debe servir”.