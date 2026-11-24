OOOTRO FIN DE SEMANA SANGRIENTO.

Mientras Marcela Muñoz sigue con la promocionó de su pésima imagen, con cargo al erario público, los cadáveres se siguen acumulando a lo largo de la entidad. La madrugada del domingo 22 de noviembre, un hombre fue encontrado sin vida con el “tiro de gracia”, en el poblado de Hampolol; un día antes, el sábado 21, otro hombre fue asesinado a balazos en Hopelchén.

El viernes 20, la violencia cobró otras dos víctimas: un hombre fue ejecutado en la junta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Champotón, y en Candelaria se registró otro feminicidio.

Cuatro asesinatos en tan sólo ¡3 días! ¿Por qué mejor no renuncia y se larga a hacer campaña?

Este mes de noviembre ya se registraron al menos 13 homicidios en la entidad, cinco en Carmen, cinco en Champotón, uno en Candelaria, uno en Hopelchén y el último, el domingo 22 de noviembre en Hampolol, Campeche ¿Para qué han servido los miles de millones de pesos que el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores ha invertido en seguridad? ¿Por qué siguen protegiendo a la inepta Marcela Muñoz, cuyos resultados han sido desastrosos?

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2026 (Envipe), del INEGI, reporta que la inseguridad es el mayor problema que padecen los mexicanos, y Campeche no es excepción. La insistencia en dejar la responsabilidad de la seguridad estatal en una inepta como Marcela Muñoz, nutre la sospecha de que existen acuerdos entre el gobierno y los criminales.

SHEINBAUM ES CÍNICA Y MENTIROSA.

Quienes tuvimos oportunidad de escuchar el patético mensaje de la presidente Claudia Sheinbaum el pasado 20 de noviembre, podemos confirmar que la señora es una mentirosa contumaz. Descalificó todas las elecciones, menos la suya y la del narcobandido huachicolero López Obrador. En el colmo del cinismo, culpó a la oposición de deslegitimar la próxima elección, cuando fue su partido el que impuso al frente del INE a la corruptísima Guadalupe Taddei.

Aquí algunas de sus mentiras: “Hoy México vive una nueva etapa de democracia y libertades, se respeta la libre manifestación, la libertad de expresión, de prensa y de reunión. No se persigue a quienes piensan distinto… El poder dejó de ser un privilegio de unos cuantos, se acabaron los lujos y los privilegios… Nos atacan porque les estorba nuestra honestidad… fracasaron con la calumnia deliberada de que este gobierno protege a la delincuencia…”

Pareciera que Campeche no pertenece a México. Aquí no hay democracia, ni libertad de expresión, ni prensa, se prohíbe la manifestación y se persigue a los opositores. Y Layda Sansores no deja de disfrutar los privilegios del poder: vive en una multimillonaria mansión, se mueve en carros de lujo con choferes y guaruras y viaja en primera clase a Europa. No rinde cuentas ni de lo que recauda en la lotería, es deshonesta y protege a los delincuentes. ¿Vivimos en otro país?