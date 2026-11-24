En medio de las campañas adelantadas de actores políticos morenistas, ahora en capital del Estado empezó a aparecer propaganda pintada en paredes y bardas de viviendas, donde se lee “Morena es… Beca Universitaria Rita Cetina Gutiérrez”, mensaje dirigido a niñas y niños de primaria que vincula directamente el nombre de ese partido con un programa social federal, lo que podría constituir una violación a las disposiciones electorales en materia de propaganda gubernamental y neutralidad.

La Beca Rita Cetina es un programa prioritario del Gobierno de México, no un beneficio otorgado por un partido político, y de acuerdo con información oficial, es un apoyo económico destinado a familias con estudiantes de escuelas públicas del nivel básico, para fortalecer la permanencia escolar y garantizar el derecho a la educación.

El programa lleva el nombre de la maestra y feminista yucateca del siglo XIX, como un homenaje a su legado educativo.

El problema jurídico del letrero radica en que atribuye a Morena la titularidad o el mérito de un programa público, pues el artículo 134 constitucional establece que la propaganda gubernamental debe ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, y no puede incluir nombres o símbolos que constituyan promoción personalizada o partidista.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que si bien los partidos pueden hablar de logros de Gobierno, lo que está prohibido es “apropiarse o hacer suyos de programas sociales gubernamentales con fines electorales”.

Asimismo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, contemplan sanciones para quien utilice programas sociales con la finalidad de inducir o coaccionar el voto, así como para la difusión de propaganda gubernamental que contravenga el artículo 134 constitucional durante los procesos electorales.

El contexto temporal agrava la situación. El proceso electoral local en Campeche para renovar gubernatura, diputaciones locales y Ayuntamientos está por comenzar.

De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso electoral federal 2026-2027 inicia formalmente el 10 de septiembre, y en Campeche las precampañas para la gubernatura y diputaciones se desarrollarán del 4 al 12 de enero y del 14 de enero al 12 de febrero de 2027, respectivamente, mientras las campañas constitucionales están previstas del 16 de marzo al 2 de junio de 2027, con jornada electoral el 6 de junio.

Aunque la veda electoral para la difusión de propaganda gubernamental se activa formalmente con el inicio de las campañas, el principio de imparcialidad y el deber de neutralidad de los recursos públicos son exigibles en todo momento.

Por esa razón, el uso de un programa social para posicionar a un partido político, incluso antes del arranque formal del proceso, puede ser materia de denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche o el INE, según la competencia.