¡AUTORIZÓ SU PROPIO APOYO! ES CORRUPTA LA RECIEN NOMBRADA SECRETARIA DE BIENESTAR

Lo que aparece en documentos oficiales del Instituto de Cultura y Artes de Campeche abre una pregunta que la administración de Layda Sansores San Román debería responder con claridad: ¿cómo es posible que una funcionaria aparezca como beneficiaria de un apoyo económico y, al mismo tiempo, como responsable de aprobar el documento que registra esos pagos?

El caso corresponde a Ariadna Giselle Dumani Heredia, quien en 2023 recibió un apoyo de 5 mil pesos registrado por el ICAECAM. El mismo documento la identifica entonces como titular de la Unidad de Administración y Planeación del Instituto y como la funcionaria que aprobó el reporte.

Y el dato adquiere mayor relevancia por la trayectoria posterior de Dumani Heredia. En 2024 continuaba dentro de la estructura administrativa del ICAECAM y en octubre de 2026 fue designada secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado.

Debería explicar cuál fue el fundamento del apoyo, por qué una funcionaria pudo figurar como beneficiaria y qué mecanismo de revisión evitó que existiera un conflicto de interés.

Porque los recursos públicos no son patrimonio de los funcionarios. Y cuando una persona que forma parte de la estructura administrativa aparece también como beneficiaria de recursos de la institución en la que trabaja, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación.

“Y ahora surge la pregunta: si ese fue el criterio con el que se manejaron los apoyos cuando Ariadna Dumani estaba en el ICAECAM, ¿qué garantías existen de que ese mismo criterio no se repita ahora desde la Secretaría de Bienestar, donde tiene bajo su responsabilidad programas y recursos públicos destinados a la población?