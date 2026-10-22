CATEO SORPRESA EN DZITBALCHÉ DEJA DOS DETENIDOS

Dos personas fueron detenidas durante un cateo sorpresa que realizaron autoridades policiacas cerca de la medianoche en un predio ubicado sobre la calle 14 de la colonia Exestación, en la ciudad de Dzitbalché.

El operativo se llevó a cabo bajo un fuerte hermetismo y movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad, quienes ingresaron a una vivienda donde presuntamente se encontraban los dos sujetos. Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos que originaron la intervención.

De manera extraoficial, trascendió que ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Calkiní, donde las autoridades determinarán su situación jurídica. Se espera que en las próximas horas se informe sobre los resultados del cateo y las posibles causas de las detenciones.